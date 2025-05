De Giovanna Chaves a Mia Mamede: famosas brilham com joias

Por muito tempo, as joias foram vistas como promessas — símbolos de status, amor ou poder, quase sempre presentes na vida de mulheres em datas especiais. Mas e se o luxo não precisasse mais vir com manual de instruções, preço exorbitante ou validação masculina?

Na contramão do discurso tradicional, a Azul Joias Brasil vem conquistando espaço entre celebridades e mulheres que sabem o que querem — e compram. Criada por Isabelle Lobão Argello e Carlos Ikehara Júnior, a marca aposta em um modelo de joalheria tecnológica, sem mineração, com uma pedra exclusiva registrada internacionalmente e um brilho capaz de rivalizar com o diamante minerado. Tudo com um detalhe essencial: autonomia.

“Minha avó me passou o amor pelas joias, mas foi meu pai quem me ensinou lógica financeira. A Azul nasceu do encontro entre os dois”, conta Isabelle, que trocou a engenharia civil e a sociedade em uma empresa de construção milionária para apostar em um novo tipo de elegância: a que respeita o planeta, o bolso e a história de quem usa.

Esse novo olhar não é tendência — é um sinal claro de mudança de era. Mulheres estão deixando de esperar por ocasiões e tomando o protagonismo de suas escolhas estéticas. “Antes, a mulher ganhava a joia. Hoje, ela escolhe”, define Isabelle. O luxo não precisa mais de um discurso externo para existir. Ele se sustenta no desejo.

Com nomes como Giovanna Chaves, Camila Rodrigues e Mia Mamede entre as adeptas, a Azul conquistou espaço em um mercado ainda marcado por uma estética masculina, elitista e muitas vezes excludente. Em vez disso, oferece o que o novo luxo exige: propósito, design e liberdade.

A pedra da Azul, a Azulight™, não foi minerada — foi desenvolvida com tecnologia, precisão e brilho. E talvez seja justamente esse o segredo: não é preciso explorar a terra para encontrar beleza. O que brilha agora é a decisão.

