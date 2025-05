Débora Nascimento dá unfollow em Allan Souza e fãs suspeitam de término

Débora Nascimento deu um passo que não passou despercebido pelos mais atentos: a atriz deixou de seguir Allan Souza Lima no Instagram, e o gesto acendeu imediatamente o alerta dos fãs para um possível fim no relacionamento.

Sem qualquer comunicado oficial ou indireta pública, o unfollow solitário de Débora já foi o suficiente para gerar burburinho nas redes. Afinal, desde que começaram a ser vistos juntos no início do ano, após o fim do namoro de Allan com Rafa Kalimann, os dois vinham construindo uma relação cercada de discrição, mas repleta de indícios de cumplicidade.

O casal foi flagrado pela primeira vez logo após o réveillon, e nos meses seguintes passou a compartilhar cliques carinhosos e aparições sutis nas redes sociais. Apesar da postura reservada, os registros deixavam claro que o romance era real, e vinha firme.

Mas, nesta reviravolta inesperada, apenas Débora apagou a conexão virtual. Allan continua seguindo a atriz e mantém publicações com ela em seu feed, o que só aumentou o mistério. Teria acontecido algo nos bastidores? Houve briga? Teriam apenas se distanciado?

Enquanto isso, os seguidores não param de comentar. A ausência de declarações públicas e o silêncio dos dois só alimentam as suspeitas de que o relacionamento pode ter chegado ao fim, ou, no mínimo, entrado em uma fase turbulenta.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.