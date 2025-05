Gretchen enfrenta Talira ao vivo no Power Couple: "Aqui ninguém é amigo"

Gretchen não mediu palavras e protagonizou um dos momentos mais explosivos da temporada no Power Couple 7. Em plena formação de D.R, a cantora de 65 anos mostrou que não está disposta a fazer média com ninguém e, ao ser provocada por uma risada debochada de Talira, resolveu colocar tudo para fora, ao vivo, diante de milhões de espectadores.

A treta começou assim que Gretchen e seu marido, Esdras de Souza, revelaram seu voto no casal Talira e Rafael. O deboche veio imediatamente. Talira soltou uma risadinha irônica ao ouvir o nome dos dois e foi aí que a bomba estourou. Sem pensar duas vezes, Gretchen rebateu: “Quando for a sua vez [você fala]…”.

A artista, que já havia ficado incomodada com a postura de Talira em uma dinâmica anterior, resolveu expor a situação: “Eu me justifiquei com ele semana passada [pelo voto], disse que tinha sido por proximidade, não houve proximidade nenhuma… No dia da atividade, quando ela [Talira] foi sorteada, ela disse: ‘Agora ficaram só os bons'”.

O clima pesou ainda mais quando Rafael tentou amenizar dizendo: “Se a gente tem uma competição com 14 duplas, e 6 vão para a semifinal, eles são os melhores”. Mas Talira se sentiu atacada e não ficou calada: “Eu não quis diminuir ninguém. Por que você não falou na minha cara? Eu não sei o que eu fiz para ela”.

A discussão esquentou de vez quando Gretchen foi acusada de chamar todos da casa de falsos. Sem recuar, ela fez questão de reafirmar: “Eu disse que aqui ninguém é amigo, alguém aqui é amigo de alguém? Não”. Foi o suficiente para instaurar o caos na casa.

Giovanna tentou ser o ponto de equilíbrio e sugeriu que a conversa fosse direta: “Mas é por isso que eu prefiro que você fale direto com ela”. Mas Gretchen encerrou com seu jeito inconfundível: “Eu sou da televisão, meu bem”.

