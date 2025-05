Davi Brito revela que fará harmonização facial: "O pai vai ficar on"

Davi Brito está decidido a se reinventar, por completo. O campeão do BBB24 mal se recuperou da tão falada lipo HD e já anunciou sua próxima transformação estética. Agora, o alvo é o rosto. Sim, o ex-motorista de aplicativo vai investir pesado em procedimentos que prometem deixá-lo com o visual ainda mais marcante, incluindo a famosa harmonização facial e a tão polêmica redução de bochechas.

Nas redes sociais, o baiano apareceu animado e cheio de planos. “Tenho mais uma novidade para vocês: vou fazer a harmonização facial. Está vendo aqui? Já tenho uma doutora que vai trabalhar isso comigo. Está vendo aqui? Vou tirar foto pra vocês de como vai ser o antes e depois. Ela já entrou em contato comigo e vai fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto, que vão deixar o negócio 100%”, contou aos seguidores, deixando no ar a expectativa de um resultado arrebatador.

Mas não parou por aí. Davi também confirmou que vai reduzir o volume das bochechas, um detalhe que ele próprio reconhece como assimétrico. “Vocês vão ver o resultado daqui a 6 meses, como é que a gente vai estar. E assim, já sabe, né? O pai vai ficar on! Ah, gente, também vou reduzir a bochecha. Vou tirar esse excesso de bochecha que eu tenho. Se você reparar, esse lado aqui eu tenho mais, e nesse tenho menos”, revelou, arrancando reações curiosas e divididas do público.

Apesar das muitas mudanças, o ex-brother garantiu que o nariz permanece intacto. “Só não vou mexer no nariz. Meu nariz vai ficar da mesma forma, não me incomoda em nada, porque o meu nariz é natural”, afirmou, reafirmando que os toques são apenas para destacar ainda mais sua beleza natural.

Sobre o pós-operatório da lipoaspiração abdominal, Davi fez questão de tranquilizar os fãs: “A recuperação está 100%, a clínica é maravilhosa, tudo perfeito… Todo o atendimento, segurança, qualidade. Parece que vai ser uma recuperação muito rápida. Entrei na sala de cirurgia com zero estresse, zero dor de cabeça”, disse, animado com o progresso. E garantiu que já está até sem remédios.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.