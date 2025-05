Cristiano revive drama com o filho: "Aceito se o Miguel morrer"

Um dos momentos mais angustiantes da vida de Cristiano, da dupla com Zé Neto, veio à tona em um relato de cortar o coração. O cantor, conhecido pelos sucessos sertanejos que embalam multidões, revelou em um documentário íntimo a batalha que enfrentou nos bastidores da fama: o drama com o filho caçula, Miguel, que passou por uma cirurgia delicada no coração com apenas cinco meses de vida.

No filme divulgado nesta segunda-feira (5), Cristiano e a esposa, Paula Vaccari, compartilham o “testemunho de fé” vivido com o pequeno Miguel, que atualmente está com um ano de idade. A comoção começa quando o cantor descreve o momento em que soube que o bebê precisaria ser operado: “Ele começou a piorar na barriga. Ele tinha tudo e de repente quando ele nasceu e as coisas aconteceram e ele tinha nada... Ele precisou operar.”

A gravidade do caso ficou ainda mais clara quando exames mostraram um tubérculo no coração do menino. A cirurgia seria invasiva, arriscada e de altíssimo nível de complexidade. “É aberta, eles abrem o tórax, tira o coração, tem que cortar o coração ao meio, é parado todo o sangue do corpo que vai pra uma máquina… o maior risco desta cirurgia é isso”, narrou o cantor, visivelmente abalado.

Mesmo com toda a tensão, um episódio surpreendente renovou a fé da família: o bebê conseguiu realizar um exame de imagem sem precisar ser sedado, algo raríssimo para uma criança tão pequena. “Ele não se moveu, nem a barriguinha dele e conseguiram fazer o exame sem sedar”, contou Cristiano, emocionado com o que considerou um sinal divino.

Mas foi o desabafo espiritual do artista que deixou os fãs em prantos. Ao perceber que o quadro de Miguel poderia piorar, ele fez uma oração comovente, na qual abriu mão de seu próprio desejo de manter o filho vivo: “Cura total, eu aceito passar pelo processo da cura e eu também quero dizer, Deus, que eu aceito se o Miguel morrer... A única coisa que te peço é que o Senhor me dê uma força sobre-humana pra segurar as pontas da minha mulher porque ela vai cair.”

O pós-operatório foi tenso. Segundo Cristiano, o filho não sorria mais, estava amarrado para não se mexer e sentia muita dor. Mas apesar de toda a angústia, a cirurgia foi um sucesso, e hoje, Miguel segue se desenvolvendo ao lado da família.

