Gilberto Gil celebra alta de Preta Gil após nova internação: "De volta"

Gilberto Gil emocionou os fãs ao compartilhar um momento íntimo e cheio de alívio: a alta hospitalar de sua filha, Preta Gil, após mais uma internação que acendeu o sinal de alerta entre familiares e admiradores. A cantora, que luta contra um câncer desde 2022, estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e nesta quarta-feira (7), voltou para casa após dias de preocupação.

Com uma foto ao lado da filha e da esposa, Flora Gil, o cantor não escondeu a emoção: “Preta de volta em casa”. A frase, simples e poderosa, ecoou nas redes sociais e arrancou lágrimas de seguidores que acompanham de perto a dura batalha enfrentada por Preta nos últimos meses.

Essa não foi a primeira vez que a cantora precisou ser internada este ano. Em abril, ela passou dez dias no hospital, de 6 a 16, após ter sido transferida em uma UTI aérea do Rio de Janeiro para São Paulo, com o objetivo de realizar exames e ajustes no tratamento. O quadro exigia cuidado redobrado, e a transferência gerou uma onda de preocupação sobre o avanço da doença.

No entanto, foi durante uma recente participação no programa Domingão com Huck que Preta Gil revelou, pela primeira vez, os próximos passos do tratamento que podem ser decisivos para sua recuperação. “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, declarou, deixando claro que está disposta a tudo para vencer a batalha.

