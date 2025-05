Brasileira assina casas de celebridades nos EUA

A Noha Concept, empresa especializada em projetos de ambientação temática, é a responsável pela criação da casa personalizada em que Anitta se hospedou em Orlando, nos Estados Unidos A escolha da Girl From Rio foi uma residência de nove quartos no Solara Resort. O espaço possui 24 acomodações entre nove quartos e seis banheiros. No segundo andar, os temas se dividem entre Os Minions, Mario Bross, período Jurássico e Marvel.

Recentemente, Ana Castela e Deborah Secco também passaram a integrar a lista de celebridades que recorrem aos serviços da empresa, já procurada por nomes como Ludmilla e Brunna Gonçalves. O casal desenvolve, junto à Noha, o projeto do novo apartamento, com atenção especial ao quarto da filha Zuri, cujo nascimento ainda não obteve a previsão divulgada.

Atualmente, a empresa se destaca como a principal do setor de decoração na região, consolidando sua liderança no segmento de ambientação temática.

Com 15 equipes de montagem atuando diariamente em toda a extensão do território estadunidense, a empresa é liderada por três brasileiros: Rafael Napoleão, com 25 anos de experiência e pioneiro na execução de quartos temáticos no país; Ingrid Peski, arquiteta com atuação consolidada em Orlando; e Rodrigo Branco, empresário que integra a sociedade como sócio.

A empresa é a primeira de Rafael, que coincidentemente, também é o responsável pela criação do primeiro projeto de decoração para celebridades brasileiras. Em outubro de 2018, planejou a casa da apresentadora Sabrina Sato.

Projeto de Deborah Secco

Em vídeo compartilhado no Instagram da marca, a atriz Deborah Secco aparece em visita ao escritório da Noha: “A maior empresa de decoração de Orlando e são eles que vão decorar a minha casa. Estou aqui dando toda a minha credibilidade à Noha”, diz.

