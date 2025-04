POCAH celebra sucesso com seis músicas em alta nas redes sociais

Consagrada como uma das funkeiras de maior sucesso, POCAH é também uma personalidade com forte presença nas redes sociais. A artista celebrou nesta quarta, 30, a popularidade de seis de suas canções no Instagram. Os áudios em alta costumam impulsionar publicações e acabam também impulsionando as músicas.

A artista atribui o sucesso e longevidade das faixas ao público, que a acompanha desde os primeiros passos da trajetória artística. “Sou grata aos fãs pelo sucesso e faço questão de dividir essa alegria com eles. Não conseguiria chegar aqui sem esse apoio “O álbum TBT da POCAH, lançado no ano de 2008 é o que mais tem músicas entre as que figuram entre as mais populares do momento. “Eu Sento Rebolando Chamando Seu Nome” e “Casa dos Machos”, bem como “Agora Eu To Assim” e “Nois Tira Onda” estão na lista.

A faixa “Mulher do Poder”, que integra a coletânea Funk de Elite, lançada em 2015, também está entre as músicas em alta no Instagram neste momento. Lançada em 2024, “Não Sou Obrigada” integra o álbum Baile da POCAH - Os Maiores Hits e é uma das canções mais populares da artista.Dona de hits marcantes, POCAH é uma das artistas mais populares do gênero e acumula mais de 600 milhões de visualizações no YouTube.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.