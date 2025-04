Lady Gaga no Brasil reacende holofotes sobre OXA, estrela queer em ascensão

Enquanto os fãs celebram a chegada de Lady Gaga ao Brasil, uma estrela nacional também ganha destaque: OXA. Artista queer nascida no interior de São Paulo e radicada na Alemanha, OXA emocionou o mundo ao interpretar Born This Way no The Voice Alemanha — uma performance arrebatadora que transcendeu fronteiras e se tornou um verdadeiro manifesto de orgulho e diversidade.

Desde os seis anos de idade, quando venceu sua primeira competição de dança, OXA já mostrava que sua história seria extraordinária. De Taquarituba (SP) para a Europa, construiu uma carreira sólida nos palcos de musicais renomados como O Rei Leão, Tarzan, Kinky Boots e Michael Jackson – O Musical.

Em 2019, OXA conquistou o mundo ao interpretar “Born This Way” com potência vocal e presença cênica que emocionaram jurados e plateias. “Entendi meu propósito: fazer arte com alma para quem já se sentiu invisível”, relembra a artista, cuja apresentação se tornou viral e símbolo de inclusão.

A chegada de Lady Gaga ao Brasil torna este momento ainda mais especial para OXA. A conexão entre as duas artistas vai além da música - é um encontro de vozes que defendem a liberdade de ser quem se é. Com identidade de gênero fluido e forte ligação com a comunidade LGBTQIA+, OXA transforma cada performance em um ato de resistência e celebração.

O impacto da performance de Born This Way foi tão grande que os fãs de OXA ainda hoje se mostram impressionados e começaram a sonhar mais alto: nas redes sociais, muitos pedem que Lady Gaga convide a artista brasileira para um feat histórico, unindo suas vozes em nome da diversidade e da representatividade.

“Levo minhas raízes comigo, no corpo e na voz”, afirma OXA, que também foi compositora creditada na Eurovision 2021 e agora se prepara para lançar seu primeiro álbum solo em 2025 — um trabalho que promete traduzir toda sua trajetória em músicas autorais e potentes.

Num mundo que ainda precisa aprender a celebrar o que é plural, histórias como a de OXA são urgentes. Mais que uma artista, ela é símbolo de representatividade, superação e transformação. E, com a chegada de Gaga ao Brasil, o momento pede que essas vozes caminhem lado a lado — no palco e na história.

Assista à performance que viralizou

