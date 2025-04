Influencer Laura Pettigrosso

A história no Brasil começou em 2020, quando a empresa nasceu como um projeto familiar, cheio de sonhos e vontade de fazer a diferença. Naquela época, Laura Pettigrosso, CEO da marca, não imaginava que a vida pessoal, com todas as suas dificuldades e desafios, se tornaria o coração de uma marca que hoje transforma a relação das pessoas com a nutrição funcional.



"Em 2022, passei por uma crise profunda com compulsão alimentar. Quem já viveu isso sabe: é uma batalha diária entre a culpa e o desejo de mudar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que eu decidi que precisava criar algo maior, algo que ajudasse outras pessoas a encontrarem equilíbrio e prazer na alimentação — sem restrições extremas ou culpa. Assim, a SMARSH se reinventou e mergulhou no mundo da suplementação", conta a empresária.



Laura queria mais do que produtos no mercado. Ela desejava uma verdadeira revolução. "Sonhava com uma linha de suplementos que unisse sabor, saciedade e performance, e que fosse zero lactose, rica em proteínas e com baixo carboidrato — perfeita para quem segue uma dieta low carb ou busca mais proteína na rotina", revela.



A empreendedora sabia que, se fosse para criar, tinha que ser diferente, algo que ela mesma buscava e não encontrava: produtos que cuidam do corpo e encantam o paladar.

