Moradores do Rio confundem comboio de ministro Russo com o de Lady Gaga

A intensa movimentação no Rio de Janeiro, provocada pelo show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, fez com que um comboio de segurança chamasse atenção de espectadores e moradores, mas não pelo motivo que se imaginava. Na manhã desta terça (29), Eduardo Paes, prefeito da cidade, publicou em seu Instagram um vídeo mostrando o túnel Rebouças praticamente vazio e explicou a confusão.

Segundo Paes, o veículo blindado que transportava o ministro russo Sergei Lavrov, em visita oficial ao Brasil, foi confundido com o aparato montado para a chegada da estrela pop. “Todo mundo no Rio! Tanta gente na cidade, o esquema de segurança do Lavrov passou despercebido, acharam que era Lady Gaga chegando de carro”, comentou o prefeito, destacando que ambos os eventos demandaram escoltas robustas.





