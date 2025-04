Ex-panicat é detida pela terceira vez em nove meses após tumulto em mercado

SIGA NO

Em apenas nove meses, Ana Paula Leme voltou a enfrentar a polícia. Na noite de segunda-feira (28), a modelo de 47 anos foi conduzida ao 1º Distrito Policial de Campinas após funcionários de um minimercado denunciarem uma cliente “visivelmente alterada”. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e encontrou Ana Paula resistindo à abordagem e se negando a apresentar documentos de identificação.

Reconhecida pelos agentes como ex-panicat, ela acabou detida e, após ser autuada em flagrante, foi liberada. Ana Paula, porém, fez questão de registrar o momento da ação: em vídeo exibido em suas redes sociais, aparece “falando enrolado” e discutindo com o PM dentro do estabelecimento, enquanto a confusão atraía olhares curiosos.

Este novo episódio soma-se a dois registros policiais anteriores. No fim de janeiro, Ana Paula foi presa em Campinas ao ser flagrada dirigindo alcoolizada em um Jeep Renegade, situação que motivou prisão em flagrante por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato. Na ocasião, o boletim de ocorrência assinalou que “a alteração da capacidade psicomotora ficou provada pela prova testemunhal” e fixou fiança de R$ 3,5 mil.

O primeiro incidente ocorreu ainda no ano passado, quando a ex-panicat chegou a agredir um policial com um chute durante outra abordagem. Desde então, sua rotina tem sido marcada por polêmicas e confrontos com a Justiça, deixando fãs e críticos de olho em cada novo capítulo dessa saga.

