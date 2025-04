Bebel ou Lola? Camila Pitanga revive personagem nos 60 anos da Globo

SIGA NO

O dia marcou um reencontro com um dos papéis mais lembrados da carreira de Camila Pitanga. Nesta segunda-feira (28), a atriz de 47 anos ressuscitou sua personagem Bebel, da novela “Paraíso Tropical” (2007), para comemorar o aniversário de seis décadas da TV Globo. Em sua página no Instagram, Camila surgiu vestida a caráter e marcou presença virtual no evento promovido pela emissora.

“60 anos de TV Globo com muita catiguria”, começou ela, usando o bordão que virou marca de Bebel. “Vocês pensaram que Bebel ia ficar de fora? Impossível! Até porque ela faz parte dessa história linda. Que delícia tá sendo reviver essa personagem icônica! Vem comigo acompanhar essa festa linda que a Glô merece!”

O perfil oficial da Globo fez coro à homenagem ao repostar um vídeo de Camila saudando os “globolovers”, referência ao “lolovers” criado por sua outra personagem, Lola, em Beleza Fatal. A mistura de memórias de dois papéis distintos deixou internautas divididos: enquanto muitos aplaudiram a iniciativa, outros apontaram que a personalidade de Lola acabou sobressaindo na homenagem a Bebel.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.