Zé Henrique e Gabriel lançam novo single

A dupla Zé Henrique e Gabriel lança, nesta sexta-feira, 25 de abril, o single “50 Guardanapos”, uma canção que promete emocionar o público com sua combinação de letra intensa e melodia envolvente. O lançamento chega às principais plataformas digitais e já conta com um clipe exclusivo disponível no YouTube.



Com uma trajetória marcada por sucessos no sertanejo romântico, Zé Henrique e Gabriel apostam em uma produção que resgata a essência das grandes histórias de amor e desencontros. “50 Guardanapos” traz como temática principal a saudade e as marcas deixadas por um amor que não foi esquecido – uma narrativa que promete tocar o coração dos fãs.



A produção musical reforça a identidade da dupla, unindo o tradicional ao moderno, com arranjos atuais e uma interpretação carregada de emoção. O videoclipe traduz em imagens toda a intensidade da letra, reforçando a conexão da música com o público.



https://www.youtube.com/watch? v=m5TmtmAz2WU

