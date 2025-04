Simone Mendes revela primeira impressão de Carlinhos Maia: "metido"

Em uma conversa nos stories do Instagram, a cantora Simone Mendes abriu o jogo sobre sua primeira impressão de Carlinhos Maia. E não teve papas na língua.

“Quando você me conheceu lá em Brasília, você me achava metido?”, perguntou o influenciador, direto do sofá, enquanto conversava com a cantora e seu marido, Kaká Diniz. A resposta veio sem hesitação: “Muito!”. E não parou por aí.

“Metido. Na época, era pobre, não tinha onde cair morto, com uma meia velha colorida e já se achava”, disparou Simone, arrancando gargalhadas até de quem só estava assistindo. Kaká, por sua vez, fez questão de completar: “Aquela cara fina”. O clima era de intimidade e zoeira, mas a sinceridade também chamou atenção dos fãs.

Simone ainda entregou detalhes dos bastidores da amizade, que já dura oito anos. Segundo ela, o próprio Carlinhos não gostava quando ela tentava mostrar sua origem humilde nas festas mais badaladas. “Rapaz, é o seguinte: ele, eu levava ele pras coisas ricas, pras festas dos ricos, e aí eu queria contar a história dele, que ele era humilde.” Mas Carlinhos cortava na hora: “Eu odiava. Ela queria contar minha pobreza pros outros.”

Sem perder o humor, a cantora ainda revelou: “Eu falava: ‘menos, disgramado, pra gente ver se comove o coração dos ricos’”. A cumplicidade entre eles é tamanha que Simone confessou: mesmo depois de passar o dia inteiro com Carlinhos, ela ainda assiste aos stories dele.





