Luiz Kingsman e Odoguiinha anunciam apoio que promete agitar o feriado

PERNAMBUCO — Dois mundos musicais colidem de forma inédita no single “Se Decepção Matasse”, fruto da parceria entre Luiz Kingsman e Odoguiinha, que será lançado no próximo 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A canção chega às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe gravado na Praia de Gaibu, no litoral sul de Pernambuco, e promete embalar o feriado com uma combinação vibrante de funk e forró.



A faixa, composta por Kingsman, representa um experimento musical que busca conectar públicos distintos. Com batidas fortes do funk misturadas à levada melódica e dançante do forró, a proposta é celebrar a diversidade sonora brasileira. A ideia da parceria surgiu de maneira informal, como relata Odoguiinha. “Foi uma mensagem nas redes sociais. Quando ouvi a prévia, já sabia que ia dar certo. É uma mistura massa, que respeita os dois estilos”, comenta.



O videoclipe, produzido por uma equipe independente, valoriza os elementos naturais da região e traduz visualmente a leveza e o calor da música. Com uma estética despojada e praiana, o vídeo busca transmitir a energia contagiante da faixa.



A colaboração já vinha sendo especulada entre os fãs, que acompanhavam pistas nas redes sociais dos artistas. “A música traz muito da nossa essência. Queríamos criar algo novo, mas sem abandonar nossas raízes”, explica Luiz Kingsman, que vem se consolidando na cena do funk com composições autorais e colaborações com artistas do Sudeste.



Odoguiinha, por sua vez, é conhecido por modernizar o forró, incorporando elementos eletrônicos e urbanos ao gênero, mantendo-se fiel à alma nordestina de sua música.



“Se Decepção Matasse” estará disponível a partir da meia-noite do dia 1º de maio em plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music. O videoclipe será lançado simultaneamente no canal oficial de Luiz Kingsman no YouTube.



Confira:https://www.instagram.com/shar e/BAIQALksjr

