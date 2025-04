Carol Borba palestra sobre autoestima em convenção em Minas Gerais:

A empresária, educadora física e influenciadora Carol Borba participou de uma palestra da Beleza Brasileira, voltada à profissionais da área de cosméticos, em um encontro interno realizado em Minas Gerais. O evento reuniu cerca de 100 colaboradores de diferentes marcas do setor e teve como proposta discutir a autoestima como um elemento essencial tanto na vida pessoal quanto no desempenho profissional de quem atua diretamente com o público.

Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e 6,8 milhões de inscritos em seu canal no YouTube — o maior entre treinadoras físicas brasileiras —, Carol vem se consolidando como uma voz importante na promoção do bem-estar de forma leve e acessível. Durante a conversa com os participantes, ela reforçou como atitudes simples podem desencadear grandes transformações no cotidiano.

“Eu amo essa conexão direta com as pessoas, sempre tento trazer isso nas minhas palestras. Qualquer mudança, por menor que seja, pode trazer benefícios. refletiu Carol.

A proposta do encontro foi criar uma ponte entre o universo emocional e o dia a dia das vendas, ressaltando como a relação com a própria imagem impacta a forma de se comunicar e se conectar com os clientes. Com sua experiência em dialogar com um público amplo e diverso, Carol conduziu a palestra com leveza e profundidade, estimulando reflexões importantes sobre autocuidado, propósito e confiança.