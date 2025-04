Filho de Marília Gabriela rebate críticas na sua foto de fio-dental

Theodoro Cochrane, filho da jornalista e apresentadora Marília Gabriela deixou os seguidores boquiabertos ao surgir praticamente nu em uma sequência de fotos ousadas durante uma viagem a Ubatuba, no litoral de São Paulo. Só de fio-dental, ele provocou e chocou ao mesmo tempo, e, como era de se esperar, as críticas não demoraram a pipocar.

Na legenda da publicação, Theodoro não economizou na ousadia. “A nudez continua… Ubatuba Fashion Week Fall 2026. Qual você usaria? Estou adorando as micro sungas”, escreveu, em tom de brincadeira, enquanto exibia o corpo em ângulos nada discretos.

Mas a repercussão foi além das curtidas e dos elogios. Parte dos internautas não perdoou e disparou comentários maldosos, o que não abalou o artista. Em entrevista ao jornal Extra, ele mostrou que não está nem aí para o julgamento alheio. “Minha intenção era mostrar o lugar que amo, falar de moda que amo (sou figurinista) e mostrar que estou me curtindo”, declarou, sem pestanejar.

Apesar dos comentários, Theodoro reforçou que a maioria das reações foi positiva e que o episódio trouxe à tona temas que considera essenciais. “A repercussão foi em sua grande maioria carinhosa e trouxe assuntos que acredito serem importantes: autoconhecimento e amor-próprio”, afirmou.

Com maturidade e sinceridade, ele ainda relembrou a infância marcada por bullying e explicou por que hoje encara os haters com outros olhos. “Já me incomodei mais. Quem teve infância com bullying acha importante expor o desserviço dos haters”, completou, encerrando o assunto com um recado direto e firme.





