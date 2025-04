Evelyn Regly é a nova embaixadora da TRAY, expande loja virtual e embarca e

Conhecida por seu carisma e autenticidade nas redes sociais, a influenciadora Evelyn Regly dá mais um passo importante em sua trajetória como empresária. Ela foi anunciada como a nova embaixadora da TRAY, uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil, pertencente ao grupo Locaweb – referência nacional no setor de tecnologia. A parceria reforça o posicionamento de Evelyn no universo dos negócios digitais e marca a migração da sua loja virtual para a plataforma, com foco em performance, experiência do cliente e crescimento escalável.



Com uma base de sucesso consolidada em sua linha de maquiagem, Evelyn está expandindo o mix de produtos disponíveis em sua loja, incluindo novas categorias como utilidades, acessórios e itens de lifestyle, todos com curadoria pessoal. O objetivo é transformar o e-commerce em um verdadeiro hub que reflita seu estilo e as necessidades do seu público.



Para fortalecer ainda mais essa nova fase, a influenciadora embarcou em uma missão empresarial que promete movimentar seus negócios: Evelyn está a caminho da China para participar da Canton Fair, a maior feira de importação do mundo. A viagem, que inclui uma imersão estratégica organizada pela empresa GLOBAL RPX, liderada por Rodrigo Lopes, reúne um grupo seleto de empresários brasileiros interessados no mercado de importação.



A primeira parada do roteiro é Dubai, onde Evelyn participa de um evento exclusivo sobre importação no Burj Khalifa – o prédio mais alto do mundo. Depois, o grupo segue para Hong Kong e, em seguida, para a feira na China, onde terão acesso às principais tendências globais de consumo e oportunidades de negociação com fornecedores internacionais.



“Eu estou muito animada com essa viagem, porque ela é totalmente voltada a expandir meus negócios e fazer network”, comentou Evelyn em seus stories, dando o tom da sua nova fase como empresária global.









