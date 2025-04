Melhor time do mundo desembarca na Ásia para bootcamp e mira aprimoramento

A Alpha7 Esports, equipe reconhecida como a melhor do mundo no cenário competitivo de PUBG Mobile, está na Ásia para um período de treinamento estratégico. O time embarcou para a Indonésia, onde realiza um bootcamp de um mês com o objetivo de aprimorar táticas, fortalecer o entrosamento e se preparar para a próxima fase da PMSL Américas.



Mesmo sem participação oficial em competições asiáticas neste período, os jogadores aproveitaram a estadia no continente para manter o ritmo competitivo. A Alpha7 participou recentemente de um campeonato local na Indonésia, o que reforça o compromisso da equipe em manter alto desempenho, mesmo fora do calendário oficial.



A escolha da Ásia para o bootcamp não foi por acaso. A região é considerada o berço das principais potências do PUBG Mobile mundial, e o contato com outras filosofias de jogo e estratégias promete ser um diferencial para a Alpha7 na busca pelo título continental.



Com uma trajetória marcada por títulos, consistência e respeito internacional, a Alpha7 segue focada em se manter no topo. O período na Ásia é mais um capítulo da jornada de uma equipe que não se contenta com o que já conquistou — e que segue em constante evolução.

