Feira LGBTQIA+ ocupa Casa de Cultura Municipal

Gratuito e com mais de 220 artistas, evento liderado por Jal Moreno celebra diversidade com shows, oficinas e debates até o fim de abril



Um grito colorido ecoa do extremo leste da capital paulista. Até o dia 30 de abril, a Feira Cultural *Promovendo a Diversidade: Um Enfoque Interseccional nas Causas LGBTQIA+* transforma a Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste em um verdadeiro quilombo urbano de arte, resistência e orgulho.



Comandado por *Jal Moreno*, o projeto reúne mais de 220 artistas LGBTQIA+ em apresentações diárias, além de oferecer oficinas, debates e intervenções artísticas voltadas à construção de um espaço seguro, plural e acessível. A iniciativa é da ONG *Identidade Periférica*, com entrada gratuita e apoio de emenda parlamentar.



" _Queremos promover um espaço de troca e resistência, onde a diversidade seja não só representada, mas celebrada_ ", afirma Jal, idealizador e curador da feira. Com uma programação intensa e vibrante, o evento oferece muito mais que entretenimento: promove representatividade, empoderamento e o reconhecimento de identidades historicamente marginalizadas.



A programação traz nomes de peso da cena LGBTQIA+ e periférica nacional. Passam pelo palco da Feira artistas como *Katy da Voz e as Abusadas*, *Irmãs de Pau*, *Valesca Popozuda*, *Tasha e Tracie*, além das potentes batalhas e desfiles da *House of Cabal* e do coletivo *Vogue Femme* .



Além das atrações, a feira trabalha a interseccionalidade como eixo central, abordando as múltiplas camadas de opressão que atravessam corpos dissidentes — seja por gênero, raça, classe ou território.





A presença de estrutura acessível, tradução em Libras e curadoria inclusiva mostra que o projeto também se compromete com a construção de uma cultura verdadeiramente democrática. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+ e para a periferia, mostrando que arte e inclusão andam lado a lado.





*Serviço*

*Evento* : Feira Cultural Promovendo a Diversidade: Um Enfoque Interseccional nas Causas LGBTQIA+

*Data* : De 1º a 30 de abril de 2024

Apresentações: Seis artistas LGBTQIA+ por dia

*Local* : Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste – São Paulo/SP

*Entrada* : Gratuita

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.