Rodrigo Faro participa do primeiro dia da Brazil Conference em Boston

O apresentador Rodrigo Faro marcou presença na abertura da Brazil Conference, realizada neste sábado (12) nos Estados Unidos. O evento reúne lideranças brasileiras de diferentes áreas para discutir temas ligados ao desenvolvimento social, político e econômico do país.



No primeiro dia, Faro participou como mediador do painel “Impacto Social: Servindo o Brasil”. Durante a sessão, ele destacou a importância do reconhecimento ao trabalho de servidores públicos brasileiros que atuam com excelência e inovação frente aos desafios sociais. “Uma honra mediar esse painel. O projeto reconhece servidores públicos brasileiros, que atuam com excelência e inovação, para enfrentar desafios sociais no nosso país”, afirmou.



Também estiveram presentes no evento nomes como Jorge Paulo Lemann, sócio da 3G Capital e acionista de empresas como a Americanas, e o Cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas do Brasil.



Vale ressaltar que neste domingo (13), Faro retorna à programação da conferência no painel “Televisão e Relevância Pública: Reinvenção na Comunicação em Massa”, ao lado de Sabrina Sato e Ana Maria Braga. “Poder dividir esse momento com a Ana Maria e a Sabrina, além de tantos outros profissionais incríveis, deixa tudo ainda mais especial”, disse o apresentador.

