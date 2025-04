Cantor Luan Estilizado celebra nascimento de seu segundo filho

Família crescendo! Luan Estilizado e sua esposa, Teresa Lumena, comemoraram a chegada de seu segundo filho, Theo, que nasceu na madrugada da última quarta-feira (9), às 2h27 da manhã. O casal já é pai do pequeno Davi, de 7 anos, e agora celebram com alegria a nova chegada na família. Nas redes sociais, Luan também compartilhou a emoção do momento com seus fãs.

Enquanto curte os primeiros momentos com o filho, Luan também colhe os frutos de uma fase profissional marcante. Recentemente, ele subiu ao palco do Classic Hall, em Recife, ao lado de Raí Saia Rodada e Zezo para a gravação do segundo DVD da label À Vontade — uma noite histórica que reuniu mais de 10 mil pessoas e ainda contou com participações especiais de peso, como Pablo e João Gomes.

Com coração cheio em casa e nos palcos, Luan Estilizado vive um dos momentos mais especiais de sua vida.

