Atriz de Vale Tudo é vista pedindo esmola: "Está sem casa e sem dinheiro"

Uma das grandes damas da televisão brasileira está enfrentando um drama pessoal que tem chocado o público. Aos 85 anos, a atriz Maria Gladys, ícone de novelas como Vale Tudo, foi encontrada novamente em situação de vulnerabilidade, desta vez pedindo esmola pelas ruas do pequeno município de Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais.

A veterana, que já havia desaparecido no fim do ano passado e causado comoção ao ser encontrada horas depois em um hotel no Flamengo, no Rio de Janeiro, sumiu mais uma vez — e agora, a situação parece ainda mais grave. Desorientada, sem recursos e longe da família, Maria foi reconhecida por moradores que se assustaram ao ver a artista perambulando sozinha pelas ruas da cidade.

Em desabafo nas redes sociais, a filha da atriz, Maria Thereza Mello Maron, fez um apelo emocionado e pediu ajuda para conseguir resgatar a mãe. “Ela está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar, para que eu possa trazê-la para minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte, precisa de táxi para chegar a Volta Redonda, de lá vir para o Rio, e eu buscá-la na rodoviária. Nem eu, nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar, estou deixando o PIX dela”, escreveu.

A própria Maria Gladys, com voz embargada e visivelmente abalada, também se manifestou em seu perfil: “Meus filhos não têm (condição). Eu preciso de ajuda para sair daqui! Preciso ir para o Rio encontrar minha filha, que está dura de dinheiro”.

A situação comoveu internautas, artistas e admiradores da atriz, que marcou época com seus personagens intensos e irreverentes na TV Globo. Mesmo com uma carreira consolidada, Maria vem enfrentando dificuldades financeiras e emocionais, em meio ao avanço da idade e à solidão.

No Réveillon deste ano, ela já havia sumido por horas, gerando pânico na família. Na época, a filha relatou o desespero: “Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem às 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!”. A veterana foi encontrada mais tarde em um hotel, também sozinha, demonstrando sinais de confusão.

