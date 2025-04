Documento judicial comprova inocência de Renata Lima no caso APAE Caieiras

Matérias produzidas pela Band foram ao ar denunciando possíveis desvios de recurso?

Ex juiz de Caieiras investigado por corrupção, Peter Eckschmiedt foi citado.



As suspeitas de irregularidades na construção da nova sede da APAE de Caieiras foram destacadas em duas matérias recentes do Jornal da Band. Os questionamentos do Ministério Público apontam que a execução da obra e o uso dos recursos destinados ao projeto podem ter sido inflacionados e que parte dos serviços não foi realizada. De acordo com informações, mais de 500 mil reais foram desviados. Em resposta, a vereadora Renata Lima, então presidente da instituição declarou, em uma live, não ser alvo das investigações, negou as acusações até porquê, as transações eram feitas entre o MP e a empresa mantenedora de uma rede de Drogarias, parte do processo. “O documento mostra meu visto como entidade, não sou técnica ou engenheira.

Aquilo foi um ‘visto obrigatório’ de acompanhamento. A APAE nunca recebeu qualquer recurso para a realização da obra.” Em sessão da Câmara, a vereadora foi à tribuna e, uma agitação com palavras de acusação foi formada, segundo alguns vereadores, por aliados do prefeito Lagoínha e seu irmão Josi, também vereador, com a finalidade de constranger manchar a imagem da parlamentar.

A vereadora pediu ao vereador Wladimir Panelli para se manifestar já que, segundo ela, Panelli teria acompanhado todo o processo lado a lado com o ex Juiz de Caieiras, Peter Eckschmiedt, e poderia ter minimizado a situação. Contudo, a tentativa de manchar a reputação de Renata caiu por terra. A sessão foi encerrada, e a vereadora disse que o tumulto foi provocado para impedir sua fala. “Sinto muito por tanta sujeira feita em razão de política, enquanto as crianças especiais foram deixadas de lado”, finalizou a vereadora Renata Lima.







Em nota encaminhada ao Regional News, a vereadora fez os esclarecimentos que estão no final da página.

Documento oficial do processo também está publicado para quem queira acompanhar.

