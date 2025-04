Inteligência Emocional passa a compor planejamento estratégico

Para o treinador corporativo, Thiago Antônio, as empresas mais conscientes de que não é possível alcançar alta performance sustentada sem investir no fator humano



O interesse e a preocupação das empresas em investir na saúde mental e no bem-estar no trabalho tem aumentado, consideravelmente, nos últimos anos. De acordo com pesquisa realizada pela Willis Towers Waltson, entre 2015 a 2021, o interesse das empresas em implantar ações de saúde e bem-estar aumentou 33% e estudiosos do assunto apostam que o chamado “Novo Normal”, período pós-pandemia do Covid-19 as ações tiveram maior aceleração, tendo em vista que o tema se tornou estratégico para o sucesso empresarial em tempos atuais.



Para o treinador corporativo e especialista no assunto, Thiago Antônio, CEO da LPX Treinamentos, o mercado empresarial corporativo e de desenvolvimento humano passa por um momento de transformação. Segundo ele, as empresas estão cada vez mais conscientes de que não é possível alcançar alta performance sustentada sem investir no fator humano, tendo a inteligência emocional um importante diferencial competitivo.



“Vivemos uma era de sobrecarga de informação, aceleração e pressão por resultados. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, com mais de 18,6 milhões de brasileiros diagnosticados com transtornos de ansiedade. No ambiente corporativo, isso impacta diretamente na produtividade, na liderança, no clima organizacional e nos resultados. A inteligência emocional, nesse cenário, deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial para líderes, equipes e empreendedores”, explica o especialista em treinamentos Thiago Antônio.



Segundo estudos concluídos pela principal fornecedora de soluções de Inteligência Emocional (IE), Talent Smart, cerca de 90% dos profissionais de alta performance possuem elevados níveis de IE, fator que influencia diretamente na tomada de decisões, na gestão de conflitos, na motivação, na resiliência e na capacidade de se adaptar às mudanças — competências cada vez mais exigidas pelo mercado.



“Acredito no potencial e na evolução do mercado que trilha para esse modelo mais consciente, onde o desempenho não será apenas medido por metas batidas, mas por equipes saudáveis, líderes íntegros e ambientes emocionalmente sustentáveis. As empresas que entenderem isso sairão na frente, não só em lucratividade, mas em reputação, retenção de talentos e impacto social”, compartilha o especialista.



*Metodologia diferenciada*



Com olhar bastante apurado ao mercado, o especialista destaca que ao longo da carreira profissional idealizou uma abordagem independente que alia inteligência emocional aplicada, análise comportamental e reprogramação de crenças limitantes, com foco na alta performance integral — profissional, emocional e relacional. “Um método nascido da minha vivência prática com milhares de pessoas e empresas, aliada ao profundo estudo sobre comportamento humano, performance e saúde emocional. Um dos pilares dessa proposta é o conceito de Responsabilidade Plena, que convida o indivíduo a assumir o protagonismo total sobre sua vida, sem terceirizar culpas nem depender de fatores externos para prosperar ", explica o especialista, com formação em Farmácia e atuação de 12 anos na área da Saúde, com pós-graduação em Farmacologia Clínica.



“Além disso, desenvolvi um modelo de aplicação da análise corporal e comportamental que permite identificar, já nos primeiros minutos de contato, travas inconscientes e padrões que limitam a performance — algo que tem sido altamente eficaz no ambiente corporativo.

Integro também ao processo um acompanhamento pós-treinamento com grupos de suporte, estímulo à leitura direcionada, filmes e encontros de Master Mind, o que gera um ambiente contínuo de crescimento e aplicação real do conteúdo”, completa Antônio.



Uma proposta diferenciada, que segundo ele tem alcançado resultados expressivos para líderes, empresários e equipes, porque trata a raiz emocional, comportamental e estratégica de forma integrada, e não apenas o sintoma superficial. “Seguirei firme na missão em levar treinamentos, mentorias e conteúdos que promovam a saúde emocional, o autoconhecimento e a alta performance com equilíbrio para contribuir com líderes e empresários a prosperarem de forma integral — no profissional, no pessoal e no relacional”, finaliza.





*Sobre Thiago Antônio*



Com formação em Farmácia, pelo Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), é especialista em Farmacologia Clínica, pela Universidade de Santa Teresa, ambas instituições localizadas no estado do Espírito Santo. No campo da Saúde. Após 12 anos de atuação na área da saúde, teve conhecimento ao universo do desenvolvimento humano que o levou a uma chamada “virada de chave", no campo profissional.





Fundou o Instituto Líder e, após um ano e meio de transição entre a área da Farmácia e o desenvolvimento humano, começou a atuar como palestrante e treinador comportamental, somando mais de cinco mil horas de mentoria individual e treinamentos para diversas empresas. Posteriormente inaugurou em Uberlândia, Minas Gerais, uma unidade da Febracis Escola de Negócios.



Atualmente comanda a LPX Treinamentos, com atendimento a empresas, como PTZ Advogados, Mercedes Caminhões, Junco Alimentos, OAB Uberlândia, Rede Droga Líder, New Professional Cosméticos, entre outras.



É reconhecido como Master Coach Internacional pela Florida Christian University, título que fortalece sua atuação internacional na área de coaching e desenvolvimento humano. Ao longo de sua trajetória, formou mais de 600 coaches, consolidando sua expertise na capacitação de profissionais voltados à transformação de pessoas e organizações.

