Primeira edição de‘Arraia do André’anuncia e confirma shows de Odoguiinha,

O “Arraia do André” promete ser o maior e mais esperado evento pernambucano, já em sua primeira edição, trazendo um mix de animação, forró e muita diversão para todos os convidados. Marcado para o dia 24 de junho, o evento será realizado de forma exclusiva para mais de 150 convidados, em um espaço privado, criando um clima íntimo e acolhedor, que faz jus à celebração típica de São João.



Com uma estrutura impecável, o evento terá como principais atrações o forrozeiro Odoguiinha, o cantor Allamberg Santiago e o grupo de dança Cia Vsa, que garantirão a animação do público até o anoitecer. “Estamos muito animados com o evento nesse primeiro ano. Com a confirmação dessas atrações, sabemos que será uma festa memorável, que ficará marcada no coração de todos os presentes”, declara André, organizador do evento.



Além da experiência ao vivo para os convidados, o evento será transmitido pelas redes sociais do “Arraia do André”, permitindo que pessoas de diferentes lugares acompanhem toda a energia e a alegria do evento, sem sair de casa. A transmissão ao vivo é uma forma de democratizar o acesso à festa e permitir que a cultura e o entretenimento de Vitória de Santo Antão cheguem a mais pessoas, especialmente aqueles que não podem estar fisicamente presentes.

