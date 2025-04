Pai de Vitor Kley morre aos 66 anos após complicação grave

Ivan Kley, ex-tenista profissional e pai do cantor Vitor Kley, faleceu aos 66 anos vítima de tromboembolismo pulmonar, uma condição grave que atinge os vasos sanguíneos do pulmão. O ex-atleta foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, e seu legado vai muito além das quadras.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Kley escreveu seu nome na história do esporte ao atingir a 81ª posição no ranking mundial da ATP em 1986, um feito raro para um brasileiro na época. Ele brilhou em torneios de prestígio, como Roland Garros — onde chegou à segunda rodada em 1985 e 1988 —, Wimbledon e o US Open. Após deixar as competições profissionais, Ivan se dedicou a formar novos talentos na ADK Tennis, academia que fundou e dirigiu até seus últimos dias.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) lamentou profundamente a perda do ex-jogador. “A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória”, afirmou em nota oficial.

A ADK Tennis, projeto que Ivan construiu com paixão, também prestou homenagem. “Hoje nos despedimos de um pilar do tênis brasileiro e da nossa história. Ivan Kley, fundador da ADK Tennis, nos deixou no dia 03 de abril de 2025. Sua trajetória, dedicação e paixão pelo esporte moldaram gerações e deixaram um legado que seguirá vivo em cada atleta, treinador e membro da nossa comunidade.”

Apesar do silêncio momentâneo, fãs de Vitor Kley aguardam comovidos por um posicionamento do cantor. O luto é compartilhado por admiradores, colegas do esporte e da música, que reconhecem a importância de Ivan tanto como atleta quanto como pai de um dos nomes mais queridos do pop nacional.





