Bullying em chiquititas: Gabriella Saraivah expõe polêmica de Júlia Gomes

Uma polêmica das antigas voltou com tudo para as redes sociais e está dividindo os fãs da novela Chiquititas, sucesso do SBT. Tudo começou quando Júlia Gomes, que interpretava a personagem Marian, abriu o coração durante uma entrevista ao podcast Hora do Date, alegando que sofreu exclusão e bullying do elenco infantil da novela.

“Me excluíam do elenco. Hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas na época era muito forte para mim, eu sofri muito”, declarou ela. A fala ganhou repercussão nas redes, com internautas saindo em defesa da atriz — até que Gabriella Saraivah, uma das estrelas do elenco, resolveu se pronunciar.

Em um vídeo publicado no TikTok, Gabriella não poupou palavras e deu sua versão dos fatos. “Eu achei um pouco engraçado, dei até uma risadinha quando eu vi. É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos. Certas coisas não davam para relevar”, disparou.

A atriz ainda foi além e revelou um comportamento que, segundo ela, teria sido o verdadeiro motivo da rejeição nos bastidores: “Essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ‘De onde é a sua roupa?’, a pessoa respondeu, e ela falou: ‘Nossa, que coisa de pobre. As minhas são dos Estados Unidos’”.

E não parou por aí. Gabriella contou que Júlia teria dado em cima do "crush" de uma amiga do grupo, mesmo sabendo dos sentimentos da colega. “Claro que ninguém quer fazer com que alguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos”, finalizou.

Apesar das farpas, Gabriella fez questão de dizer que acredita na evolução das pessoas e até elogiou a postura atual da ex-colega. Mas os fãs da novela já estão revivendo as cenas de bastidores com outros olhos — e, ao que tudo indica, esse reencontro está longe de ser um conto de fadas infantil.

