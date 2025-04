Gretchen processa perfis por fake com teor sexual "trabalho sujo e nojento"

A rainha do rebolado declarou guerra aos ataques virtuais. Nesta quinta-feira (3), Gretchen veio a público em seu perfil no X (antigo Twitter) para denunciar o uso indevido de sua imagem em vídeos de cunho sexual e político produzidos com Inteligência Artificial. Ela afirma ter sido alvo dos fóruns BCharts e Pandlr, que teriam ignorado seu pedido para retirar o conteúdo do ar.

"Bom dia, amores. Vamos esclarecer as coisas. O BCharts fez vídeos de Inteligência Artificial de cunho sexual a meu respeito. Vários. Entrei em contato com eles, pedi para pararem e tirarem, me ignoraram. Eu entrei com um processo e ganhei", disparou a artista, visivelmente indignada.

Bom dia aaa. Retificando o post de ontem,quem fez os vídeos de cunho sexual e político foi o @forumpandl. E são eles q estão no processo. O @bchartsnet esta fora dessa sujeira toda. Essa é a nota oficial da minha assessoria jurídica. Lembrando que estamos atentos. pic.twitter.com/sfVsDfYEwt — Gretchen ???? (@GretchenCantora) April 4, 2025

Gretchen reforçou que não é contra o uso da sua imagem em memes ou gifs, mas sim contra conteúdos ofensivos e difamatórios. "Os outros memes e gifs que os fóruns fazem, eu amo, divulgo, uso. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra. O BCharts fez um trabalho sujo e nojento com a minha imagem e minha voz", desabafou.

A reação da cantora dividiu opiniões. Alguns internautas partiram para o ataque e a acusaram de cuspir no prato que comeu. "Se não fossem esses fóruns, você ainda estaria rebolando em circo", disse um usuário. Outro foi além: “Sua fama nos últimos anos só existe por causa dos memes. Você deveria agradecer”.

Mas quem achou que Gretchen ia recuar, se enganou. A artista deu um recado direto e deixou claro que não vai mais tolerar nenhum tipo de ofensa. “Meu advogado está atento. Ele tá amando ganhar essas ações. Meu jurídico é muito bom. Se apagar, a gente vai saber, e também serão processados. Se quiserem continuar, podem continuar, que estamos printando e ganhando processos”.

A polêmica reacende o debate sobre os limites do uso da imagem de celebridades na era da IA. Gretchen não só deixou seu recado, como mostrou que está disposta a ir até as últimas consequências — nos tribunais, se preciso for.

