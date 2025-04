Leonardo e Poliana conhecem o jatinho de Virginia e Zé Felipe: "demais!"

O luxo agora voa alto! Leonardo e Poliana Rocha desembarcaram no litoral do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (3) e foram recebidos com pompa por Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal levou os pais do cantor para conhecer, de perto, a mais nova aquisição da família: um jatinho particular avaliado em nada menos que R$ 30 milhões.

A visita aconteceu na mansão da família em Mangaratiba, onde todos estão reunidos para celebrar os 25 anos de Virginia, que serão completados neste domingo (6). Mesmo morando em Goiânia, os Fonseca-Costa reservaram dias de descanso na casa de praia luxuosa — e com uma novidade que roubou a cena: a aeronave particular recém-comprada.

Zé Felipe registrou o momento em que os pais conheciam o jatinho, pouco antes de Virginia embarcar para uma reunião de negócios em São Paulo. Ao se deparar com o avião, Leonardo não escondeu a emoção e soltou: “Lindo demais, parabéns. Viva!”. Já Poliana gravou cada detalhe da decolagem e se derreteu: “Felizes com as conquistas! Que Deus prospere sempre”.

A influenciadora, que é uma das maiores potências da internet brasileira, segue colecionando conquistas de peso e, agora, literalmente voa mais alto. O jatinho, avaliado em milhões, virou o novo símbolo da fase de prosperidade da família.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.