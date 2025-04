William Zenon participa de debate sobre autismo e os desafios da inclusão

William Zenon, nome reconhecido tanto no universo da beleza quanto no direito, hoje se destaca como advogado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Antes de seguir a advocacia, brilhou como cabeleireiro, atendendo celebridades e participando de programas de TV.



Embora tenha encerrado sua atuação como hairstylist, o mineiro carrega essa experiência como parte essencial de sua carreira, reconhecendo a influência que ela teve em sua vida e no profissional que se tornou.



Nesta segunda-feira (31), por exemplo, William foi um dos convidados do "Debate Público Autismo, Saúde e Educação – Desafios e Perspectivas", realizado pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



Feliz com o convite, reforçou que, apesar dos avanços recentes, a integração de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda enfrenta inúmeras barreiras, tanto no ambiente escolar quanto no âmbito laboral.



Um dos pontos levantados por ele foi a dificuldade que pessoas autistas encaram ao concluir o ensino superior. "Depois que se formam, como vão para o mundo profissional?", questionou o advogado, que também é professor na Faculdade Anhanguera.



Com sua trajetória marcante e seu engajamento em causas sociais, a equipe do escritório William Zenon Advocacia segue atuando para promover mudanças significativas e garantir maiores oportunidades para todos. "Esse é um dos meus propósitos", declarou Zenon à reportagem.Vale destacar que o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta quarta-feira, 2 de abril.

