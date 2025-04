Dario Mittmann revela detalhes de como manter a moda sempre interessante

A moda sempre foi um reflexo do tempo em que vivemos, mas para Dario Mittmann, ela deve ir além da simples representação de tendências – precisa ser um espaço de constante transformação. O estilista, que se consolidou no cenário fashion com criações autênticas e inovadoras, não esconde sua inquietação com o convencional.

“No momento em que comecei a estudar moda academicamente, percebi que não me encaixava muito dentro das regras da indústria. Sempre fui um aluno muito bom, mas, ao mesmo tempo, rebelde. Tudo que é tradicional, rígido e engessado me entedia muito rápido. Acho depressivo tudo que é monótono”.

Dario acredita que a moda não pode ser apenas estética – ela precisa provocar, contar histórias e dialogar com o presente. Para ele, a inovação está em desafiar o que já foi estabelecido e abrir novas possibilidades de expressão. “Não me interesso por padrões pré-definidos, gosto da experimentação, de testar novos formatos e desconstruir o que já foi feito”, explica.

Para Dario Mittmann, a moda não é apenas sobre vestir, mas sobre comunicar. Suas criações vão além da estética e se tornam ferramentas de expressão, capazes de provocar sensações, despertar olhares e gerar diálogos. “Acredito que é sobre provocar, olhar, fazer a pessoa sentir, se aproximar, querer entender o que é e falar sobre. Gosto sempre de criar roupas que são visuais impactantes como um todo”, afirma ele.

A participação de Dario no São Paulo Fashion Week foi um marco em sua trajetória. O evento lhe deu a plataforma para apresentar sua visão sem filtros, mostrando que a moda pode – e deve – ser um espaço de experimentação. Suas coleções no SPFW reforçaram sua assinatura como profissional: uma moda que não apenas veste corpos, mas também ideias.

Sua coleção de estreia no São Paulo Fashion Week causou furor na moda brasileira ao misturar a moda de rua nacional ao universo cyberpunk geek com elementos de robótica. Agora o estilista se prepara para lançar a próxima coleção que desfila na próxima temporada do SPFW, e promete trazer um 2025 cheio de colaborações inusitadas.





