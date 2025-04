O Fight Music Show, maior evento de luta e entretenimento do Brasil, estará presente no Alnord Sports, o maior evento multiesportivo da América Latina. A coletiva de imprensa oficial promete revelar detalhes exclusivos sobre o card mais esperado do ano, reunindo grandes nomes do esporte e do entretenimento.



Entre os participantes confirmados estão lendas do boxe e MMA, além de personalidades da mídia e da música, como:



Popó Freitas – Lenda do boxe brasileiro

Rogério Minotouro – Ícone do MMA mundial

Duda Nagle – Ator e lutador

MC Livinho – Cantor e lutador

Lucas Veloso – Ator e humorista

Daniel Rocha – Ator e lutador

TZ da Coronel – Cantor e lutador

Inaê Barros – Influenciadora

Emilene Juarez – Lutadora e influenciadora

Tadala, Yuri e Igor – Nomes do entretenimento e agora no cenário da luta



A coletiva de imprensa será um momento chave para os fãs e a imprensa conhecerem mais sobre os desafios e expectativas dos atletas para as próximas lutas.



O evento promete movimentar o mundo das lutas e do entretenimento, consolidando o Fight Music Show como um dos principais eventos do segmento.



Data 04 de Abril a partir dás 18h coletiva de imprensa no Arnold Sports no Expo Center Norte



Informações:

https://fightmusicshow.com.br



Acelino Popó Freitas também participou do Fight Night Show 3 e derrotou, por nocaute, o youtuber Júnior Dublê.

