Marina Gold lança EP autoral e planeja levar show para Minas Gerais

Marina Gold amplia sua trajetória na música com o lançamento de Anemoia, seu primeiro EP autoral. Com uma sonoridade orgânica e uma identidade visual cuidadosamente construída, o projeto conduz o público por um percurso sensível de afetos, lembranças e amadurecimento.

O processo de criação de Anemoia foi, segundo Marina, leve e espontâneo. As três faixas que compõem o EP surgiram em momentos distintos de sua trajetória, carregando significados pessoais e afetivos. “Escrevi essas músicas em fases diferentes da minha vida. ‘Calma, avoada…’ nasceu quando eu estava prestes a fazer aniversário, num momento em que me senti tranquila com o meu amadurecimento, mesmo não estando exatamente onde imaginava. Já ‘ROSA’ e ‘Primeira Vez (de Ben)’ foram composições feitas para duas pessoas muito importantes para mim: minha avó e meu sobrinho”, explica. Para a artista, cada faixa ilustra um momento único, como um recorte das fases da vida que, juntas, formaram o conceito de Anemoia.

Colocar essas composições pessoais no mundo foi um exercício de entrega para Marina. Ela já vinha em uma sequência contínua de lançamentos, mas reconhece que há algo especial neste projeto. “Sempre dá um friozinho na barriga para saber como o público vai receber, mas estou muito ansiosa e feliz em poder compartilhar faixas que falam de assuntos com os quais muitas pessoas podem se identificar.”

Além do carinho pela própria história, Marina Gold também guarda uma relação afetuosa com Minas Gerais. Ao longo dos mais de oito anos de carreira como cantora de casamentos e eventos, a artista já teve a oportunidade decantar em diversas ocasiões no estado. “Sempre fui muito bem recebida e me encanto pelo jeitinho mineiro. É um público muito acolhedor.”

Quando pensa na cena musical mineira, Marina não esconde a admiração por grandes nomes que marcaram sua trajetória como ouvinte. “Sem dúvidas, penso em Minas e penso em Milton Nascimento, Samuel Rosa, Roberta Campos… entre tantos outros. Sempre considerei o mineiro muito carinhoso e empático, e sinto o mesmo através das composições dos artistas mineiros. São músicas que envolvem a gente em sentimentos.”





Com o EP lançado, Marina já planeja levar o repertório autoral para os palcos e garante que Minas Gerais está nos planos da turnê. “Estamos montando nosso cronograma de shows e não vejo a hora de passar por vários estados do Brasil, inclusive Minas. Vai ser muito especial dividir essas canções ao vivo.”





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.