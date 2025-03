CEO da Samsung morre aos 63 anos; saiba a causa da morte

Han Jong-Hee, vice-presidente e co-CEO da Samsung, morreu nesta terça-feira (25) aos 63 anos. O executivo sul-coreano sofreu uma parada cardíaca e não resistiu após ser levado ao hospital. A informação foi confirmada por um representante da empresa, que lamentou a perda de um dos nomes mais importantes do setor de tecnologia nos últimos anos.

Com mais de três décadas dedicadas à gigante sul-coreana, Han ingressou na Samsung em 1988 e se destacou por seu trabalho inovador na divisão de televisores, tornando a empresa uma das líderes globais do setor. Sua expertise e visão estratégica levaram à sua nomeação como co-CEO em 2022, assumindo o comando da divisão de eletrônicos e telefonia móvel.

Sob sua liderança, a Samsung se consolidou ainda mais como referência mundial em tecnologia, trazendo inovações que redefiniram o mercado.

Até o momento, a empresa não divulgou quem ficará no lugar de Han Jong-Hee. A Samsung conta com uma estrutura de gestão compartilhada, com vários executivos à frente de diferentes divisões, o que pode influenciar na escolha do novo líder.

