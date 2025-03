Menino ou menina? Amante de Neymar da palpite sobre sexo do bebê

SIGA NO

Any Awuada, recém-exposta como amante de Neymar Jr., voltou a falar sobre sua gravidez e revelou que já tem um palpite sobre o sexo do bebê. Nos stories do Instagram, a modelo afirmou acreditar que está esperando um menino, baseada em sua intuição e nos sintomas que vem sentindo.

"Gente, eu acho, é minha opinião, tá? Que é menino. Não sei o porquê. Da primeira gravidez, da Maria Luiza, que agora é a filha mais velha, porque vai vir aí um irmãozinho... mas enfim, eu acho que é menininho, porque da minha mais novinha eu não errei. Eu falei é menina e era menina", declarou.

Segundo Any, os sinais do corpo reforçam sua crença. "Estou com muito enjoo e dizem que quando enjoa bastante assim é menino, né? E eu estou enjoada, nossa, uma dor nas costas", acrescentou.

A modelo compartilhou ainda o momento em que realizou seu primeiro ultrassom. "Estou aqui na maternidade, e vou fazer o primeiro ultrassom hoje", disse. No exame, Any teve dificuldade para enxergar o bebê. "Onde está o neném?", perguntou. A médica, então, apontou: "Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional".

Apesar da fase inicial da gestação, a influenciadora já declarou estar ansiosa para o parto. "Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito", escreveu.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.