Mc Kekel sobre seu novo lançamento 'Love Love': 'Bebo só pra te esquecer'

O cantor e compositor MC Kekel, um dos maiores nomes do funk nacional, lança nesta sexta-feira (21) a música Love Love, que mistura sensualidade e aquela reflexão sobre relacionamentos que todo mundo já viveu. Com produção do Rafinha RSQ, a faixa promete ser mais um sucesso na trajetória do artista.

A música fala sobre sentimentos intensos, recaídas e aquela batalha entre o coração e a razão. Com versos como "A recaída me faz sofrer, meu coração só dá você, bebo só pra te esquecer, mas eu esqueço de esquecer" e "Meu coraçãozinho tá querendo love love, tu quer baguncinha e depois cê fod* fod*”, a música traz um toque de vulnerabilidade e desejo.

“O som vem daquilo que eu vejo no dia a dia. Tem a batida do funk e também um lado mais sincero e reflexivo, falando desse jogo de querer e não querer, de voltar e seguir em frente, acredito que todos vão se identificar e curtir”, explica Kekel.

A faixa já está disponível nas principais plataformas de streaming.

