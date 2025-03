Quem é o pai do filho da amante de Neymar? Modelo faz revelação

A polêmica envolvendo Neymar Jr. acaba de ganhar um novo capítulo. Nayara Macedo, a modelo conhecida como Any Awuada, surpreendeu ao compartilhar com seus seguidores que está grávida. O anúncio foi feito nos "Melhores Amigos" do Instagram, onde ela mostrou o teste positivo de gravidez. No entanto, um detalhe deixou a web em frenesi: a incerteza sobre quem é o pai da criança.

Em entrevista ao Link Vip, a acompanhante de luxo revelou que costuma manter relações protegidas, mas fez uma revelação bombástica ao afirmar que Neymar foi o único parceiro recente que se recusou a usar preservativo. "Vai precisar fazer DNA, né? Minha cabeça ainda tá muito confusa, a gente tenta ver a tabelinha. Mas qualquer certeza só com o DNA mesmo", declarou. Questionada se o jogador poderia ser o pai, ela foi direta: "Eu não descarto essa possibilidade".

A situação tomou proporções ainda maiores quando Any Awuada voltou a interagir com os novos seguidores conquistados após a revelação. Ao ser novamente questionada sobre a identidade do pai, ela não perdeu o humor e ironizou: "É do Tico. Tiquinho de um, tiquinho de outro". A frase viralizou e só aumentou o mistério.





