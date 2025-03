Filha de Romário enfrenta desafios e realiza sonho ao entrar na faculdade

Ivy Faria, filha do ex-jogador Romário e da farmacêutica Isabella Bittencourt, vive um momento marcante em sua trajetória. Aos 20 anos, a jovem, que nasceu com Síndrome de Down, acaba de ingressar no curso de Artes Cênicas, um sonho que cultivou desde a infância. A conquista, celebrada com entusiasmo por sua família, também trouxe à tona as preocupações de sua mãe, que fez um desabafo emocionante.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Isabella compartilhou seus sentimentos sobre a nova jornada da filha e aproveitou para mandar um recado importante a outros pais. "Só quem é mãe, e especialmente mãe atípica, entende a emoção e a satisfação de ver um filho feliz e conquistando seus objetivos. Nunca limite os sonhos dos seus filhos!”, declarou, visivelmente emocionada.

Apesar da alegria, Isabella também revelou suas preocupações com a adaptação de Ivy ao ambiente universitário. “Hoje é um dia marcante. Estou aqui um pouco tensa. Com vários medos: medo de ela ser excluída pelos alunos, enfim, vários medos… Hoje é um dia muito especial para mim e para ela. E vê-la feliz, realizando o sonho da vida dela, que é fazer Artes Cênicas e um dia ser atriz… Espero que um dia ela consiga realizar esse sonho”, desabafou.

A entrada de Ivy na faculdade é mais do que um marco pessoal – é também um símbolo de inclusão e superação, mostrando que barreiras podem ser quebradas quando se tem determinação e apoio. Agora, os fãs acompanham de perto cada passo da jovem, torcendo para que seu sonho de brilhar nos palcos se torne realidade.

