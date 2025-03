Virginia Fonseca descobre resultado de exame: "batalha espiritual"

Virginia Fonseca deixou os fãs apreensivos ao compartilhar detalhes sobre sua saúde nesta quarta-feira (19). Depois de passar dias enfrentando um mal-estar intenso, a influenciadora decidiu realizar exames para descobrir o que estava acontecendo. No entanto, o resultado pegou a todos de surpresa.

Nos stories do Instagram, Virginia revelou que os exames não apontaram nenhuma alteração preocupante. "Meu painel viral saiu, não deu nada, exame não deu nada", contou a esposa de Zé Felipe, visivelmente intrigada com a situação. Mas o que realmente a deixou sem palavras foi a teoria levantada por seus seguidores – e reforçada por sua mãe, Margareth Serrão.

????FAMOSOS: Virgínia Fonseca conta que passou mal após acordar de madrugada para participar do Rosário do Frei Gilson, e sua mãe afirma: “É o inferno revoltado porque a maior influenciadora do país se uniu em orações”. pic.twitter.com/tC1Q9DMnrw