Lola foi inspirada em Virginia Fonseca? Autor de "Beleza Fatal" revela

O público de "Beleza Fatal" não para de comentar as semelhanças entre Lola, personagem interpretada por Camila Pitanga, e a influenciadora Virginia Fonseca. Desde os bordões marcantes até os negócios milionários, os espectadores têm apontado paralelos entre a vilã da novela da Max e a empresária. Mas será que Lola foi realmente inspirada na esposa de Zé Felipe?

Diante da repercussão, a colunista Carla Bittencourt conversou com Raphael Montes, autor da trama, que fez questão de negar qualquer ligação entre as duas. "Não, Lola não é inspirada na Virginia", garantiu ele.

Surpreso com a teoria levantada pelos fãs da novela, Raphael revelou que não conhecia Virginia Fonseca antes da estreia da trama e reforçou que sua referência veio de outros casos da vida real.

"Engraçado, essa é uma pergunta que muita gente já me fez, e a resposta é que não. Eu confesso que sequer acompanhava. Claro que a Lola é inspirada em influências da vida real, no sentido de, por exemplo, se vestir de branco e falar ‘quem me conhece sabe’. A coisa do batom Calolias também é inspirada num caso real de uma pessoa pública que vendeu batom emagrecedor. Mas não, não é inspirada na Virginia. Realmente não foi uma referência, pelo menos pra mim", explicou o autor.



Mesmo após a negativa do escritor, os fãs da novela seguem firmes na teoria de que a vilã tem semelhanças inegáveis com Virginia. O jeito de falar, o carisma e a maneira como Lola gerencia seus negócios milionários fazem com que a internet enxergue a empresária refletida na personagem de Camila Pitanga.

