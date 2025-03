Gisele Bündchen surge aos beijos com Joaquim Valente; Veja

SIGA NO

Gisele Bündchen, de 44 anos, e seu namorado, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, de 35, foram vistos juntos pela primeira vez com o filho caçula, nascido em fevereiro deste ano. O casal foi flagrado curtindo um passeio em família pelas ruas de Miami, na Flórida, no último domingo (16).

Nos registros, a top model empurra o carrinho do bebê enquanto Joaquim caminha ao seu lado, acompanhado do cachorro da família, Alfie, um pastor alemão. Mas o que realmente chamou atenção foi o clima de romance entre os dois: em um momento de carinho, Gisele trocou beijos com o namorado, oficializando publicamente o relacionamento.

A über model surpreendeu ao exibir uma silhueta impecável poucas semanas após o parto, usando um look fitness que destacou sua boa forma. Joaquim, por sua vez, surgiu descontraído, de bermuda e camiseta.

Além do bebê recém-nascido, Gisele já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos de seu antigo casamento com o ex-jogador Tom Brady.

Segundo informações da revista People, uma fonte próxima à modelo revelou que ela está completamente focada na família e vivendo um momento especial. "Gisele está bem. Ela parece muito feliz e contente. Ela está dedicada apenas à família e descansou durante o primeiro mês após o nascimento do bebê", contou o informante.

Ainda de acordo com a publicação, a modelo tem retomado suas atividades aos poucos, incluindo aulas de ioga e caminhadas com os filhos mais velhos e Joaquim. "Ela gosta de passeios mais curtos e está aproveitando essa nova fase da vida", acrescentou a fonte.





