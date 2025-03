Família de Pedro Severino pede sigilo sobre estado de saúde do jogador

SIGA NO

O estado de saúde de Pedro Severino, atacante de 19 anos do Red Bull Bragantino, segue preocupando torcedores e o mundo do futebol. O jovem atleta, que sofreu um grave acidente de carro, está há quase duas semanas internado na UTI do Hospital Unimed Ribeirão Preto.

Diante do momento delicado, a família do jogador tomou uma decisão inusitada e pediu à unidade médica que suspendesse a divulgação de boletins médicos sobre sua recuperação. A solicitação foi confirmada em um comunicado oficial emitido nesta segunda-feira (18).

"A Unimed Ribeirão Preto informa que, a pedido da família do paciente Pedro Henrique Severino, não serão mais divulgadas, momentaneamente, atualizações sobre seu estado de saúde. A família atravessa há 13 dias um momento difícil e de fragilidade emocional e solicita a compreensão e respeito de todos para preservar sua privacidade", diz a nota.

Última atualização do quadro clínico



A última informação divulgada sobre a condição de Pedro Severino foi na sexta-feira (15), quando os médicos informaram que o jogador ainda se encontra em estado grave, mas estável. Ele já não precisa mais de sedação e está passando por um processo gradual de retirada da ventilação mecânica.

Apesar da suspensão das atualizações, a assessoria do hospital garantiu que, caso haja mudanças significativas no quadro do atleta, a imprensa será informada imediatamente.

