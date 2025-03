Pouso Alegre receberá megaempreendimento logístico; aos detalhes!

Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, está prestes a se consolidar como um dos principais polos logísticos e industriais do Brasil. A cidade, que já atrai a atenção de grandes empresas, será a sede do Pouso Alegre Business Park, um condomínio logístico e industrial de alto padrão que promete movimentar a economia local e gerar centenas de empregos diretos e indiretos.

O empreendimento, desenvolvido pela Fulwood, uma das principais empresas do setor no país, será construído às margens da Rodovia Fernão Dias, um dos eixos rodoviários mais estratégicos do Brasil. O espaço contará com quase 80 mil metros quadrados de área total, incluindo galpões modernos e estrutura adaptável para diferentes tipos de indústrias e centros de distribuição. A previsão é que a primeira fase do projeto seja entregue no final de 2025.

Investimentos e geração de empregos

A chegada do condomínio logístico é vista como um marco para o desenvolvimento da região. O prefeito de Pouso Alegre, Coronel Dimas, destacou a importância do empreendimento para a economia local. “Esse projeto representa uma nova fase para a cidade. Além de atrair grandes empresas, deve gerar centenas de empregos e fortalecer ainda mais o setor logístico da região”, afirmou.

O interesse pelo empreendimento já se reflete na ocupação dos espaços. Antes mesmo da inauguração, 36% da área já foi locada por uma grande empresa de tecnologia voltada ao e-commerce. A expectativa é que outras companhias dos setores farmacêutico, varejista e alimentício também se instalem no local.

Expansão Industrial e Atração de Grandes Empresas

Nos últimos anos, Pouso Alegre tem atraído investimentos bilionários de gigantes do mercado. O Grupo Boticário anunciou um investimento de R$ 1,8 bilhão para a construção de uma nova unidade na cidade, que deverá gerar 800 empregos diretos e cerca de 2 mil vagas indiretas. Outras empresas consolidadas na região também seguem ampliando suas operações:

A farmacêutica Cimed investiu R$ 500 milhões na expansão de sua fábrica;

A União Química anunciou um aporte de R$ 300 milhões para ampliar sua unidade local;

A chinesa Midea, do setor de eletrodomésticos, mantém sua produção ativa na cidade e prevê novos investimentos.

Esses investimentos reforçam a posição de Pouso Alegre como um polo estratégico para empresas que buscam infraestrutura e localização privilegiada.

Fatores Estratégicos e Incentivos Fiscais

A escolha de Pouso Alegre para a instalação do novo condomínio logístico não foi por acaso. A cidade está entre as dez mais promissoras do país e possui uma posição estratégica na BR-381, rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte. Além disso, conta com um aeroporto regional e o Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), o que facilita as operações de transporte e comércio exterior.

O prefeito Coronel Dimas revelou que, além da localização, os incentivos fiscais oferecidos pelo município e pelo governo estadual foram fundamentais para atrair investimentos. “Desde o primeiro contato com a Fulwood, mostramos que a cidade reúne todas as condições para receber esse tipo de empreendimento. Oferecemos benefícios fiscais e o apoio do Invest Minas, o que foi decisivo para a instalação do condomínio”, explicou.

Perspectivas para o Futuro

Com o avanço dos projetos industriais e logísticos, Pouso Alegre se prepara para uma década de crescimento acelerado. Para o prefeito, a cidade deve continuar atraindo grandes empresas e se consolidar como um dos principais polos logísticos do Brasil. “O desenvolvimento da cidade já vem acontecendo há alguns anos. Com a chegada de novos empreendimentos, esse crescimento será ainda mais rápido”, afirmou.

Além dos investimentos privados, Pouso Alegre também se destaca na administração pública. O município figura entre os 100 com melhor gestão fiscal do país, o que reforça sua capacidade de atrair e sustentar novos negócios.

Com a inauguração do Pouso Alegre Business Park e a chegada de novos investidores, a cidade se posiciona como um dos destinos mais promissores para a indústria e logística no Brasil. O futuro da região está em plena construção – e os números indicam que o crescimento está só começando.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.