A empresária Brasileira que conquistou o mundo da arte e entretenimento

Vivian Cristina Nunes, mais conhecida como Vivian Veggari, é um nome que ressoa com força no mercado artístico nacional e internacional. Nascida em 21 de agosto de 1996, em Taquaritinga, São Paulo, a empresária de ascendência espanhola e alemã construiu uma carreira sólida com bases firmes, influenciadas por seu legado familiar. Filha de Therezinha Almeida, contadora de formação e especialista em gerenciamento de empresas, e Sergio Nunes, empresário com mais de 35 anos de experiência, Vivian teve um modelo de dedicação e visão empreendedora desde cedo.





“Minha mãe sempre esteve ao lado do meu pai quando o assunto era gerenciamento de empresas. Ela, com sua formação em contabilidade, contribuiu muito para a estruturação de tudo. Meu pai, por sua vez, com sua vasta experiência, se tornou uma grande referência para mim”, compartilha Vivian, lembrando com carinho a trajetória dos pais que se inspiraram a seguir um caminho bem sucedido.





Formada em Direito pela Universidade de Araraquara – Uniara, com pós-graduação em Direito Eletrônico pela Faculdade da Região Serrana – FARESE, Vivian possui uma formação sólida que, somada à sua paixão pelas artes, a levou a se destacar em diversas áreas. Atuando como atriz, cantora, compositora, produtora e filantropa, ela iniciou sua trajetória artística ainda criança, aos 8 anos, no teatro sob a orientação de Genézio de Barros.









Com sua carreira em ascensão, Vivian ganhou notoriedade ao interpretar ‘Gal’ no filme Meus 15 Anos: O Filme, que teve como protagonistas Larissa Manoela e Anitta. Sua participação no programa Apurando com Nay de Deus e a colaboração com grandes nomes da música e da televisão, como Daniela Luján, Gabriela Spanic, Metturo, Odoguiinha e Rodrigo Massa, consolidaram sua presença no cenário artístico. Em 2021, teve a oportunidade de estar no programa The Noite com Danilo Gentili, ao lado de Inês Brasil, o que a projetou ainda mais para o público brasileiro e internacional.





Atualmente, Veggari se dedica ao gerenciamento de artistas, tendo fundado sua própria empresa, que conta com uma equipe altamente qualificada para atuar no mercado nacional e internacional. Seu talento multifacetado e sua visão estratégica no mundo do entretenimento mostram que ela é mais do que apenas uma profissional de sucesso: ela é uma verdadeira ponte entre artistas e oportunidades.





