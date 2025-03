Viúvo de Paulinha Abelha assume novo romance; saiba quem é

SIGA NO

O tempo passou e trouxe um novo capítulo para a vida de Clevinho Santana. Três anos depois da morte trágica de Paulinha Abelha, eterna vocalista da banda Calcinha Preta, o influencer emocionou os fãs ao anunciar que está namorando novamente. A notícia veio acompanhada de uma declaração cheia de significado, deixando claro que, apesar da dor do passado, ele decidiu seguir em frente.

A escolhida é a influenciadora digital Gabrielly Lopes. A revelação foi feita por meio de um post nas redes sociais, onde o casal aparece em clima de romance. Na legenda, Clevinho abriu o coração: "A vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Depois da tempestade, vem a calmaria, e depois da dor, o recomeço. Hoje, celebro o presente e o amor que escolhi viver."

A postagem rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os fãs da cantora. Enquanto muitos deixaram mensagens de apoio ao recomeço do influencer, outros relembraram com saudade a trajetória de Paulinha, que faleceu precocemente aos 43 anos devido a um processo infeccioso grave no sistema nervoso central.





