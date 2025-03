Ator da série ‘Harry Potter’ parte aos 63 Anos: marido anunciou a morte

O mundo da magia está de luto. Simon Fisher-Becker, o ator britânico que deu vida ao adorável Frei Gorducho em Harry Potter e a Pedra Filosofal, faleceu aos 63 anos no último domingo (9), deixando fãs e colegas devastados. A notícia, anunciada pelo marido do artista em uma publicação emocionante nas redes sociais, viralizou em questão de minutos e levantou um véu de mistério: o que levou à morte repentina do astro?

Em um relato, o viúvo de Simon revelou: “Tenho uma notícia muito triste. Às 14h50, Simon faleceu”. Mas foi a frase seguinte que gerou suspense: “Vou manter esta conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente”. A declaração ambígua deixou seguidores em alerta, especulando se novas mensagens poderiam trazer revelações sobre os últimos momentos do ator ou até mesmo despedidas inéditas.

Conhecido por seu papel icônico na saga de J.K. Rowling, Fisher-Becker também brilhou como Dorium Maldovar na clássica série Doctor Who e no aclamado filme Os Miseráveis (2012). Sua morte, no entanto, permanece envolta em silêncio: a família não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do falecimento.



Enquanto fãs inundaram as redes com frases como “Era um homem incrível e de grande talento”, o apelo por respostas só cresce. A promessa de que o perfil do ator pode receber novas postagens mantém o público grudado nas telas, à espera de um último capítulo dessa história.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.