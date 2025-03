Caso Vitória: pai entra na mira da polícia por comportamento suspeito

O caso da Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, ganhou um novo desdobramento nesta sexta-feira (8). A polícia agora aponta o pai da jovem, Carlos Alberto Souza, como suspeito, após contradições em seu depoimento e atitudes consideradas suspeitas durante a investigação.

Segundo informações divulgadas pela CNN, os investigadores notaram que Carlos Alberto apresentou versões inconsistentes ao longo da apuração, levantando dúvidas sobre seu envolvimento no crime.

Outro fator que chamou atenção foi um pedido inusitado feito pelo pai da vítima ao prefeito de Cajamar, logo após a confirmação da morte da filha. O pedido em questão era um terreno na cidade, o que reforçou as suspeitas contra ele.

Diante da crescente pressão da polícia, a defesa de Carlos Alberto Souza classificou a suspeita como absurda. Segundo seu advogado, ele nunca foi formalmente ouvido no inquérito e a investigação estaria tomando um rumo equivocado.

Nos últimos dias, as autoridades chegaram a pedir a prisão de Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado de Vitória. No entanto, a investigação agora concentra esforços para esclarecer a real participação do pai da vítima no crime.

Vitória Regina desapareceu no último dia 26 de fevereiro, em Cajamar, São Paulo, e teve seu corpo encontrado na última quarta-feira (5), em uma área rural da cidade. O caso segue sob investigação e a polícia promete novas atualizações em breve.

