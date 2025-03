Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: "Muita coisa já dá calafrio"

Sonia Abrão não escondeu sua insatisfação com a nova versão de Vale Tudo, novela das 21h escrita por Manuela Dias, que estreia no próximo dia 31 na TV Globo. Durante o A Tarde é Sua desta quinta-feira (6), a apresentadora fez duras críticas ao projeto e demonstrou preocupação com o sucesso do remake.

“Depois de Mania de Você, que não vai deixar lembrança nem para os próprios autores ou para o time que cuidou da novela, agora vem Vale Tudo”, iniciou Sonia, sem rodeios.

A comunicadora ressaltou que, apesar de ser uma das maiores apostas da emissora para celebrar seus 60 anos, a produção pode enfrentar problemas para conquistar o público, principalmente os fãs da versão original, exibida em 1988.

"É um risco, gente. Quem assistiu à novela original e está vendo o que está sendo preparado agora, já sente um certo calafrio. Tem coisa que você olha e pensa: ‘não pode ser, não vai dar certo’”, disparou.

Mesmo com as críticas, a apresentadora destacou que torce pelo sucesso da trama, mas acredita que a nova geração de espectadores pode ter uma visão diferente.

"Muita gente que não conheceu essa novela antes vai assistir sem nenhuma referência. Para eles, pode ser uma novidade e pode até gostar. Mas, para quem viu antes, a comparação é inevitável", pontuou.

